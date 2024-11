Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Melfi si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse che si intensificheranno nel corso della notte, per poi lasciare spazio a momenti di sereno durante il pomeriggio. La temperatura percepita varierà, con valori che toccheranno i 20,6°C nel primo pomeriggio, mentre la velocità del vento si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, le condizioni meteo a Melfi si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 54%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa, mentre l’umidità si aggirerà attorno al 60%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 20,2°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 94%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,1 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 30% entro mezzogiorno.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si schiarirà e temperature che toccheranno i 20,6°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 6%, favorendo un clima più gradevole. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 29%.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a farsi più presenti, ma senza portare precipitazioni. Le temperature si abbasseranno nuovamente, attestandosi intorno ai 12,2°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 45%, con una leggera brezza che accompagnerà il calar della notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. È probabile che nei giorni successivi si verifichino ulteriori variazioni climatiche, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima temperato potranno godere di un fine settimana all’insegna della moderata variabilità.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.7° perc. +10.5° Assenti 6.5 SO max 6 Libeccio 59 % 1023 hPa 4 nubi sparse +11.2° perc. +9.9° Assenti 7 SO max 6.4 Libeccio 58 % 1023 hPa 7 nubi sparse +14.2° perc. +12.9° Assenti 5.4 SO max 5.8 Libeccio 48 % 1023 hPa 10 cielo coperto +19.4° perc. +18.2° Assenti 8.9 NNO max 10.8 Maestrale 32 % 1022 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +19.4° Assenti 13.5 N max 15.2 Tramontana 29 % 1021 hPa 16 nubi sparse +14.9° perc. +13.8° Assenti 7.5 NNO max 9.9 Maestrale 51 % 1022 hPa 19 nubi sparse +12.6° perc. +11.6° Assenti 5 ONO max 6.3 Maestrale 68 % 1023 hPa 22 nubi sparse +12° perc. +11° Assenti 5.3 O max 5.3 Ponente 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:48

