Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Melfi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,2°C. Con il passare delle ore, si assisterà a una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, ma le nubi sparse continueranno a dominare il panorama.

Nella mattina, il clima si manterrà fresco, con temperature che varieranno da 9,4°C a 17°C. Le nubi sparse saranno presenti, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,7 km/h e 11,2 km/h, con direzione prevalentemente da sud-est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 50-94%, contribuendo a un senso di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 17,1°C intorno alle 13:00, per poi scendere a 15,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 78%, con un’intensità del vento che potrà arrivare fino a 12,5 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono piogge, mantenendo così il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 43%, con venti leggeri che non supereranno i 2,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 94%, rendendo l’aria più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe influenzare il comfort percepito. La situazione meteo rimarrà stabile, con possibilità di leggere variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 0.7 SSE max 2.2 Scirocco 95 % 1028 hPa 4 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 0.4 ENE max 2.3 Grecale 94 % 1028 hPa 7 nubi sparse +11.1° perc. +10.5° Assenti 1.9 SE max 3 Scirocco 86 % 1028 hPa 10 nubi sparse +15.7° perc. +14.8° Assenti 8.3 ENE max 9.2 Grecale 57 % 1028 hPa 13 cielo coperto +17.1° perc. +16.2° Assenti 11.3 NE max 10.8 Grecale 49 % 1026 hPa 16 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° Assenti 7.9 NNE max 8 Grecale 78 % 1027 hPa 19 nubi sparse +10.5° perc. +10° Assenti 2.1 N max 2.8 Tramontana 92 % 1028 hPa 22 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.3 ONO max 3.1 Maestrale 94 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.