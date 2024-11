Previsioni Meteo Melito di Napoli: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Venerdì 8 Novembre a Melito di Napoli si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature oscilleranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 61%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 4,6 km/h e i 8,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le temperature si attesteranno sui 20°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il cielo rimarrà coperto, ma a partire dalle 18:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. La velocità del vento si manterrà su valori contenuti, con punte di 6,6 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma senza raggiungere livelli critici.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 17°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una probabilità di pioggia che rimarrà molto bassa. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo il clima complessivamente gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Melito di Napoli indicano una giornata di Venerdì 8 Novembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di schiarite e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +16.3° prob. 20 % 7.2 NE max 11.3 Grecale 62 % 1026 hPa 4 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° prob. 22 % 7.1 ENE max 11.2 Grecale 66 % 1026 hPa 7 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° prob. 18 % 7.5 NE max 10.4 Grecale 65 % 1027 hPa 10 cielo coperto +19.4° perc. +18.7° prob. 19 % 8 ENE max 9.8 Grecale 53 % 1027 hPa 13 cielo coperto +20.4° perc. +19.8° prob. 6 % 5 SE max 7.3 Scirocco 50 % 1025 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.2° prob. 10 % 0.8 ESE max 6.5 Scirocco 51 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° prob. 8 % 7.8 ENE max 15.5 Grecale 54 % 1026 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +16.7° Assenti 7.5 NE max 13.4 Grecale 60 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.