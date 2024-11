Previsioni Meteo Melito di Napoli: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Melito di Napoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con frequenti piogge leggere che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un aumento dell’umidità e una temperatura che si manterrà attorno ai 16-18°C. I venti, prevalentemente provenienti da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a rendere l’atmosfera piuttosto fresca.

Nella notte, le condizioni saranno dominate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 73%. La temperatura si manterrà sui 15,2°C, con una percezione leggermente più bassa a causa del vento che soffierà a 6,9 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 79%.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. La pioggia continuerà a cadere, con intensità che varierà da leggera a moderata. La temperatura salirà leggermente, toccando i 17,5°C intorno a mezzogiorno. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 25 km/h, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 62%.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà simile, con piogge leggere che continueranno a cadere. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 16-17°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 64-71%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una certa freschezza nell’aria. La pioggia potrebbe intensificarsi leggermente, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,87 mm entro le ore serali.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 16°C. Le piogge, sebbene persistenti, tenderanno a diminuire di intensità, ma non mancheranno di rendere l’atmosfera umida e fresca. La copertura nuvolosa scenderà al 19%, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Melito di Napoli nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima fresco e umido, con temperature che si manterranno sotto la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare al meglio questa fase meteorologica.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.2° perc. +14.9° 0.32 mm 6.7 OSO max 8.7 Libeccio 79 % 1015 hPa 4 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° prob. 45 % 4.1 O max 5.5 Ponente 77 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +15.3° perc. +14.8° 0.12 mm 8.4 OSO max 14.5 Libeccio 75 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.2° perc. +16.8° 0.48 mm 23.7 OSO max 31 Libeccio 68 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.7° perc. +17.2° 0.32 mm 26.1 OSO max 33.3 Libeccio 64 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +16.5° perc. +16° 0.57 mm 21 OSO max 34.1 Libeccio 70 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +16.2° perc. +15.8° 0.95 mm 21.5 OSO max 34.8 Libeccio 74 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.36 mm 19.7 OSO max 35.9 Libeccio 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:39

