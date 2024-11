Previsioni Meteo Melito di Napoli: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Melito di Napoli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e prevalentemente sereno. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una minima di 10°C e una massima che raggiungerà i 15,9°C nel pomeriggio. L’umidità si attesterà intorno al 38%, mentre la pressione atmosferica rimarrà piuttosto alta, attorno ai 1021 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Ovest, con velocità che varieranno da 3,3 km/h a 9,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 10°C. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’ottima visibilità. Le condizioni di calma continueranno fino all’alba, con una leggera brezza che accompagnerà le prime ore del giorno.

Nella mattina, il meteo rimarrà stabile, con temperature che saliranno rapidamente fino a 15°C entro le ore centrali. Il cielo continuerà a essere sereno, senza alcuna nuvola a disturbare il sole. L’umidità si ridurrà ulteriormente, favorendo una sensazione di freschezza. I venti saranno leggeri, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 15,9°C. Il cielo sereno e la bassa umidità contribuiranno a creare un clima piacevole. I venti, sempre leggeri, non supereranno i 6,9 km/h, garantendo una giornata tranquilla. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo il trend di stabilità meteorologica.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, con una leggera bava che accompagnerà le ore notturne.

In conclusione, le previsioni meteo per Melito di Napoli indicano una giornata di Sabato 16 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e un’assenza di precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.7° perc. +9.4° Assenti 8.1 NNE max 11.5 Grecale 58 % 1021 hPa 4 cielo sereno +10.1° perc. +8.8° Assenti 7.6 NE max 10.5 Grecale 60 % 1022 hPa 7 cielo sereno +10.5° perc. +9.1° Assenti 8.7 NE max 12.5 Grecale 60 % 1023 hPa 10 cielo sereno +14.1° perc. +12.8° Assenti 7.2 NE max 8.7 Grecale 45 % 1022 hPa 13 cielo sereno +15.9° perc. +14.6° Assenti 3.3 NO max 4.6 Maestrale 38 % 1021 hPa 16 cielo sereno +14.4° perc. +13.1° Assenti 6.9 ONO max 8.9 Maestrale 44 % 1021 hPa 19 cielo sereno +13.1° perc. +11.8° Assenti 4.1 NO max 4.2 Maestrale 49 % 1021 hPa 22 cielo sereno +12.4° perc. +11° Assenti 4.1 NNO max 4.4 Maestrale 52 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:41

