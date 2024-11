Previsioni Meteo Melito di Napoli: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melito di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre al mattino si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con un clima gradevole che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature che varieranno da +16,5°C a +15,2°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 8 km/h, proveniente da Nord Est, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attestandosi al 2%. L’umidità si aggirerà attorno al 65%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, tra le 06:00 e le 12:00, il cielo continuerà a rimanere prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i +20,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 12%, e il vento si presenterà come una brezza leggera, con velocità che varierà da 5,6 km/h a 9,5 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 42%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +20°C, con una leggera diminuzione verso il tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e il vento continuerà a soffiare da Est-Sud Est, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si attesterà tra il 40% e il 48%, offrendo un clima piacevole.

La sera, dalle 18:00 in poi, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +16,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo una serata fresca ma confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melito di Napoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di bel tempo. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima favorevole continuerà a caratterizzare la settimana, rendendo possibile godere di attività all’aperto senza particolari preoccupazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.2° perc. +15.6° prob. 2 % 8.7 NE max 12.8 Grecale 66 % 1025 hPa 4 poche nuvole +15.4° perc. +14.8° prob. 2 % 8 NE max 13.2 Grecale 69 % 1024 hPa 7 poche nuvole +15.7° perc. +15° prob. 1 % 8.7 NE max 12.2 Grecale 65 % 1024 hPa 10 poche nuvole +19.3° perc. +18.5° prob. 1 % 9 ENE max 11.7 Grecale 47 % 1023 hPa 13 poche nuvole +20.7° perc. +19.9° Assenti 6 ESE max 8.7 Scirocco 41 % 1021 hPa 16 poche nuvole +19.5° perc. +18.7° Assenti 2.6 E max 10.5 Levante 45 % 1021 hPa 19 poche nuvole +17.9° perc. +17.2° Assenti 10.2 ENE max 19.2 Grecale 54 % 1021 hPa 22 cielo sereno +16.6° perc. +15.9° Assenti 8.1 NE max 14.2 Grecale 60 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:47

