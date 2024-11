Previsioni Meteo Mercato San Severino: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercato San Severino di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23°C nel pomeriggio. La presenza di nubi sparse sarà una costante, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 8 km/h, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 36%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 49%. I venti soffieranno debolmente da Nord-Nord Est, con una velocità di circa 1,7 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare il 80% intorno alle 11:00. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 36% alle 12:00. I venti rimarranno leggeri, con una velocità che varierà tra 3 e 4 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 47% e il 76%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con intensità che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 34%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà consistente, con valori che toccheranno il 83%. I venti si faranno leggermente più intensi, ma rimarranno comunque nella fascia bassa, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino di Sabato 2 Novembre evidenziano una giornata tranquilla, con temperature piacevoli e una copertura nuvolosa che non influenzerà negativamente le attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature simili e una stabilità meteorologica che favorirà un clima sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.4° perc. +15.5° Assenti 2.5 NNE max 2.3 Grecale 50 % 1023 hPa 4 nubi sparse +15.8° perc. +14.8° Assenti 2.2 NE max 2.2 Grecale 53 % 1022 hPa 7 nubi sparse +17.2° perc. +16.3° Assenti 1.9 NNE max 2.6 Grecale 49 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.4° perc. +20.6° Assenti 3.7 OSO max 4.3 Libeccio 38 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23° perc. +22.3° Assenti 3.4 OSO max 8 Libeccio 34 % 1021 hPa 16 nubi sparse +19.8° perc. +19.1° Assenti 2.4 SE max 2.8 Scirocco 49 % 1021 hPa 19 nubi sparse +18.2° perc. +17.4° Assenti 2.7 NNE max 3 Grecale 51 % 1022 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +16.2° Assenti 5.2 NE max 5.2 Grecale 46 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:52

