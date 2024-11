Previsioni Meteo Mesagne: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne di Domenica 10 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata. La notte porterà poche nuvole, mentre la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di un cielo coperto e possibilità di pioggia leggera. Le temperature massime raggiungeranno circa 18,3°C prima di scendere nel corso della serata.

Durante la notte, le condizioni saranno tranquille, con poche nuvole e temperature che varieranno tra 14,0°C e 14,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,5 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, creando una leggera brezza. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento fino a 18,8°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che non supererà l’11%. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 17 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 53%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà completamente, portando a temperature che scenderanno fino a 15,3°C entro le 17:00. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con pioggia leggera, accumulando circa 0,25 mm di pioggia. L’intensità del vento rimarrà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 14,5 km/h.

La sera si preannuncia piovosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,0°C. Le piogge continueranno, accumulando ulteriori 0,44 mm di pioggia. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%, mentre il vento si manterrà debole, con velocità di circa 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mesagne indicano un inizio di giornata sereno, seguito da un pomeriggio e una sera caratterizzati da cielo coperto e piogge leggere. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia. Gli abitanti di Mesagne dovranno prepararsi a un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, con un’attenzione particolare alle previsioni meteo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.2° perc. +13.7° Assenti 12.9 NNO max 17 Maestrale 79 % 1020 hPa 5 poche nuvole +14° perc. +13.5° Assenti 12.6 NNO max 15.3 Maestrale 81 % 1020 hPa 8 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° prob. 1 % 15.4 N max 17.4 Tramontana 60 % 1020 hPa 11 poche nuvole +18.8° perc. +18.1° prob. 8 % 17.3 N max 15.4 Tramontana 53 % 1019 hPa 14 cielo coperto +17.9° perc. +17.2° prob. 9 % 13.5 N max 12.7 Tramontana 56 % 1018 hPa 17 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° prob. 18 % 9 NNO max 11.7 Maestrale 73 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +14.4° perc. +13.8° 0.44 mm 8.2 NO max 11.7 Maestrale 77 % 1019 hPa 23 nubi sparse +13.7° perc. +13.1° prob. 58 % 8.2 NO max 11.9 Maestrale 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:33

