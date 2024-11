Previsioni Meteo Mesagne: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. I venti, inizialmente forti, tenderanno a diminuire nel corso della giornata, rendendo l’atmosfera più gradevole. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse nelle prime ore e un progressivo diradamento verso il pomeriggio e la sera.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,4°C, con una percezione leggermente più bassa a causa del vento che soffierà a velocità comprese tra i 30 e i 41 km/h. La copertura nuvolosa sarà di circa il 58%, con un’assenza di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 46%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a raggiungere i 12,6°C intorno a mezzogiorno. I venti, sebbene ancora presenti, si attenueranno, passando da una velocità di 39 km/h a 29 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi attorno al 30%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1028 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 10,9°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole, mentre i venti si presenteranno come una brezza tesa, con velocità che varieranno da 23 km/h a 28 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 37%.

La sera porterà un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 9,3°C. I venti continueranno a diminuire, con velocità che si attesteranno intorno ai 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 42%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1033 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mesagne nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Tuttavia, si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile prestare attenzione ai venti che, sebbene in attenuazione, potrebbero ancora risultare freschi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.4° perc. +9.7° Assenti 33.6 NNO max 45 Maestrale 41 % 1016 hPa 5 nubi sparse +10.8° perc. +8.9° Assenti 39.9 NNO max 53.7 Maestrale 35 % 1019 hPa 8 cielo sereno +11.7° perc. +9.8° Assenti 39.9 NNO max 50.1 Maestrale 32 % 1024 hPa 11 cielo sereno +12.6° perc. +10.7° Assenti 31.4 N max 39.1 Tramontana 29 % 1027 hPa 14 poche nuvole +12.4° perc. +10.6° Assenti 27 N max 35.9 Tramontana 33 % 1029 hPa 17 poche nuvole +10.7° perc. +8.8° Assenti 20.6 N max 33.8 Tramontana 37 % 1031 hPa 20 cielo sereno +9.9° perc. +7.8° Assenti 14.4 N max 20.7 Tramontana 42 % 1033 hPa 23 cielo sereno +9.3° perc. +7.7° Assenti 10.9 NNO max 13 Maestrale 42 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:24

