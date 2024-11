Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Messina si preparerà per una Domenica all’insegna di condizioni meteorologiche prevalentemente serene e miti. Le previsioni meteo indicano un cielo per lo più sereno, con una leggera copertura nuvolosa che si presenterà solo in alcune fasce orarie. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,2°C e i 20,7°C durante il giorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Nella notte, Messina godrà di un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 15%. La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, raggiungendo i 20,1°C intorno alle 09:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo l’umidità attorno al 66%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature toccheranno il picco di 20,7°C alle 12:00. La situazione meteorologica sarà ideale per attività all’aperto, con una leggera intensità del vento che non supererà i 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 65%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 17,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà ulteriormente, arrivando a zero intorno alle 21:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per passeggiate e attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina indicano una Domenica caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni di temperatura e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione nelle giornate a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.4° perc. +17.1° Assenti 6.2 NO max 10 Maestrale 74 % 1022 hPa 5 cielo sereno +16.8° perc. +16.7° Assenti 5.8 ONO max 9 Maestrale 80 % 1023 hPa 8 poche nuvole +19.4° perc. +19.2° Assenti 3.7 NO max 5.1 Maestrale 69 % 1024 hPa 11 poche nuvole +20.7° perc. +20.5° Assenti 5 NO max 5.6 Maestrale 64 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 5.9 NNO max 6.2 Maestrale 66 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.3° perc. +18.2° Assenti 4.2 NNO max 6.1 Maestrale 77 % 1024 hPa 20 cielo sereno +17.6° perc. +17.4° Assenti 1.7 O max 4 Ponente 79 % 1024 hPa 23 poche nuvole +17.2° perc. +17.1° Assenti 2.7 NO max 5.4 Maestrale 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:53

