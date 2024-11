Previsioni Meteo Messina: il bollettino per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai +11,9°C. Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature fino a +14,9°C e a una leggera brezza da nord. Nel pomeriggio, il picco sarà di +16,2°C con condizioni ancora serene. Martedì, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i +18,4°C. Mercoledì, si prevede un aumento della nuvolosità, ma le temperature continueranno a salire, toccando i +19,7°C. Giovedì, si attende un cambiamento con nubi sparse e possibilità di precipitazioni.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,9°C, con una temperatura percepita di +10,9°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,4 km/h e 3,5 km/h, prevalentemente da sud. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +14,9°C alle 08:00. La velocità del vento varierà tra 5 km/h e 8 km/h, mantenendosi sempre da nord e nord-ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori tra 7% e 8%. L’umidità scenderà fino al 51% intorno alle 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora sereno e le temperature raggiungeranno il picco di +16,2°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra 7,2 km/h e 8 km/h, con direzione nord. La copertura nuvolosa rimarrà stabile attorno al 7%. L’umidità si attesterà intorno al 50%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno lentamente, arrivando a +13°C alle 23:00. La velocità del vento sarà più contenuta, tra 2,5 km/h e 5,3 km/h, con direzione sud-sud est. L’umidità si manterrà attorno al 66%.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C, con una temperatura percepita di +12°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,1 km/h e 5,9 km/h, prevalentemente da sud. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +18,4°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra 3,2 km/h e 5,5 km/h, mantenendosi sempre da nord e nord-ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori tra 5% e 8%. L’umidità scenderà fino al 52% intorno alle 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora sereno e le temperature raggiungeranno il picco di +18,3°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà tra 6 km/h e 10,6 km/h, con direzione nord. La copertura nuvolosa rimarrà stabile attorno al 0%. L’umidità si attesterà intorno al 54%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno, con qualche nuvola sporadica. Le temperature scenderanno lentamente, arrivando a +15°C alle 23:00. La velocità del vento sarà più contenuta, tra 4 km/h e 4,8 km/h, con direzione nord-est. L’umidità si manterrà attorno al 74%.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,9°C, con una temperatura percepita di +14,4°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,2 km/h e 3,3 km/h, prevalentemente da est e sud-est. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con qualche nuvola. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +19,1°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra 4,8 km/h e 5,7 km/h, mantenendosi sempre da sud. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori tra 9% e 10%. L’umidità scenderà fino al 55% intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora sereno e le temperature raggiungeranno il picco di +19,7°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra 1,3 km/h e 3,6 km/h, con direzione est-sud-est. La copertura nuvolosa rimarrà stabile attorno al 7%. L’umidità si attesterà intorno al 56%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno lentamente, arrivando a +15,4°C alle 23:00. La velocità del vento sarà più contenuta, tra 1,3 km/h e 3,1 km/h, con direzione sud. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,4°C, con una temperatura percepita di +14,8°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,4 km/h e 2,1 km/h, prevalentemente da sud-sud-est. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con qualche nuvola. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +18,5°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 5,2 km/h e 7,5 km/h, mantenendosi sempre da nord-ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori tra 57% e 80%. L’umidità scenderà fino al 63% intorno alle 08:00.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse e si registreranno le prime precipitazioni. Le temperature raggiungeranno i +18,7°C alle 10:00. La velocità del vento si manterrà tra 9,9 km/h e 12,7 km/h, con direzione ovest-nord-ovest. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 50%. L’umidità si attesterà intorno al 67%.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con pioggia leggera prevista. Le temperature scenderanno lentamente, arrivando a +15,4°C alle 23:00. La velocità del vento sarà più contenuta, tra 3 km/h e 5,1 km/h, con direzione sud-sud-est. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature piacevoli, seguiti da un aumento della nuvolosità e possibilità di pioggia verso il fine settimana. Si consiglia di tenere d’occhio le condizioni meteo, specialmente per Giovedì, quando si prevede un cambiamento significativo nel tempo.

