Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Giovedì 14 Novembre a Messina si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio piuttosto piovoso che lascerà spazio a schiarite nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un abbassamento della copertura nuvolosa e un incremento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 19°C nel pomeriggio. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Nella notte, Messina sarà interessata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature si manterranno attorno ai 16,9°C, con venti provenienti da Ovest-Nord-Ovest a una velocità di circa 10,8 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nubi sparse prenderanno il sopravvento, con temperature che saliranno fino a 18,6°C entro le 09:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, mentre l’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 68%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Nel pomeriggio, Messina vedrà un ulteriore miglioramento, con temperature che toccheranno i 19°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 27%, favorendo l’arrivo di un clima più sereno. I venti, provenienti principalmente da Ovest-Nord-Ovest, si presenteranno con intensità moderata, attorno ai 12,9 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi al 65%.

La sera si preannuncia serena, con un cielo praticamente sgombro da nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,4°C alle 23:00. I venti diverranno più leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 6,5 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 77%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia leggera, il clima si stabilizzerà, portando a temperature più miti e a cieli sereni. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove perturbazioni. Sarà quindi opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° prob. 39 % 6.7 O max 11.4 Ponente 81 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.23 mm 16.2 ONO max 25.8 Maestrale 78 % 1018 hPa 8 nubi sparse +18.2° perc. +18° prob. 39 % 14.2 ONO max 23.1 Maestrale 71 % 1019 hPa 11 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° prob. 32 % 14 ONO max 20.3 Maestrale 67 % 1018 hPa 14 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° prob. 28 % 11.2 ONO max 16.3 Maestrale 66 % 1017 hPa 17 poche nuvole +16.8° perc. +16.4° prob. 24 % 7.2 N max 10.4 Tramontana 71 % 1017 hPa 20 cielo sereno +16.1° perc. +15.7° prob. 5 % 1.3 SE max 3.9 Scirocco 74 % 1017 hPa 23 poche nuvole +15.4° perc. +15° prob. 10 % 6.5 SSE max 8.1 Scirocco 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.