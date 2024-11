Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo presenterà poche nuvole, mentre nella mattina ci saranno nubi sparse che accompagneranno l’innalzamento delle temperature. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera si preannuncia tranquilla, con un cielo che tenderà a schiarirsi.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 15,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 15,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità si attesterà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà di nubi sparse, con temperature che varieranno da 14,8°C a 18°C. La temperatura percepita si manterrà simile, con valori attorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,9 km/h e i 6,7 km/h, sempre da Nord-Nord Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 66% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 16,3°C. La temperatura percepita sarà di circa 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che si attesteranno intorno ai 5,1 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 79%.

La sera porterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C. La temperatura percepita sarà di circa 14,8°C, con venti leggeri provenienti da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima complessivamente gradevole. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe rendere l’aria più fresca nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.3° perc. +14.9° Assenti 6 N max 9.1 Tramontana 79 % 1023 hPa 5 poche nuvole +14.8° perc. +14.4° Assenti 3.2 NNE max 5.7 Grecale 79 % 1023 hPa 8 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 2.8 NNE max 4.6 Grecale 71 % 1024 hPa 11 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 5.7 NNE max 5.1 Grecale 65 % 1024 hPa 14 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° Assenti 7.8 NNE max 8.9 Grecale 70 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° Assenti 4.3 NNE max 6.2 Grecale 80 % 1024 hPa 20 poche nuvole +15.5° perc. +15.2° Assenti 1.8 ESE max 3.1 Scirocco 82 % 1025 hPa 23 poche nuvole +14.9° perc. +14.6° Assenti 2.2 SSE max 4.2 Scirocco 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:38

