Previsioni Meteo Milano: il bollettino per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,7°C, con una leggera diminuzione fino a 7,4°C nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 4,4 km/h, proveniente principalmente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve miglioramento con l’arrivo di nubi sparse a partire dalle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 9,9°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 2,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno tra 10,2°C e 10,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, con una pressione atmosferica stabile a 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature scenderanno fino a 7,4°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,4 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 79%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,3°C, con una leggera diminuzione fino a 6,9°C nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 0,9 km/h e 2,2 km/h, proveniente principalmente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 8,7°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 3,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno agli 8,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, con una pressione atmosferica che scenderà a 1008 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature scenderanno fino a 6,6°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,9 km/h, e l’umidità si attesterà intorno all’80%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1002 hPa.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature si attesteranno intorno ai 6,4°C, con una leggera diminuzione fino a 6,2°C nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,6 km/h e 3,5 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1001 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 7,9°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 996 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, presentando cielo sereno con temperature che raggiungeranno i 13,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 22,5 km/h e 39,7 km/h. L’umidità scenderà al 21%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 996 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno fino a 5,6°C. La velocità del vento rimarrà alta, attorno ai 13,7 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 27%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 5,1°C, con una leggera diminuzione fino a 4,1°C nelle ore successive. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 12,7 km/h e 13,5 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 31%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1009 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno fino a 4,9°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori attorno ai 9,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 24%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i 10,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 33,8 km/h. L’umidità scenderà al 11%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1000 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno fino a 6,3°C. La velocità del vento rimarrà alta, attorno ai 18,2 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 24%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno generalmente fresche e una predominanza di cieli nuvolosi, specialmente all’inizio della settimana. Tuttavia, ci sarà un miglioramento significativo a partire da Mercoledì, con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione alle temperature più basse durante le ore notturne.

