Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Milano di Lunedì 25 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra i 6,5°C e i 7,3°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà il 85% in serata, contribuirà a creare una sensazione di freschezza, nonostante le temperature percepite siano leggermente superiori. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Ovest e Sud Ovest.

Durante la notte, Milano si presenterà con un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 6,5°C, con una temperatura percepita di circa 5,1°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 6,8 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 65%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 7,3°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita si manterrà tra i 6,1°C e i 6,4°C. Anche in questa fase della giornata, il vento sarà debole, con velocità comprese tra i 5,8 km/h e i 6,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno al 74%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 17:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 7°C, mentre la temperatura percepita sarà simile. La probabilità di pioggia aumenterà fino all’80%, con accumuli di pioggia leggera. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 79%.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno, con valori di precipitazione che potranno arrivare fino a 0,26 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 7°C, con una temperatura percepita che non varierà significativamente. Il vento rimarrà debole, e l’umidità raggiungerà il picco del 85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge intermittenti. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo, che potrebbe manifestarsi solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.7° perc. +5.4° Assenti 6.9 OSO max 10.8 Libeccio 68 % 1032 hPa 4 cielo coperto +6.5° perc. +5.1° prob. 8 % 7.2 OSO max 10.6 Libeccio 73 % 1030 hPa 7 cielo coperto +6.5° perc. +5.2° prob. 8 % 7.2 OSO max 11.5 Libeccio 74 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7.1° perc. +6.1° prob. 8 % 6.4 OSO max 9.5 Libeccio 71 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° prob. 17 % 4.8 OSO max 6.2 Libeccio 74 % 1026 hPa 16 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 16 % 4.2 SO max 5.4 Libeccio 79 % 1025 hPa 19 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 23 % 3.2 O max 4.9 Ponente 81 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° prob. 25 % 3.9 SO max 4.6 Libeccio 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 16:43

