Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Milano per Martedì 19 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 7,5°C e i 10,4°C, con valori percepiti che si avvicineranno a quelli reali. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella notte, Milano si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 99%. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 4,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’84%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 9,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà al 99%, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, portando a una sensazione di freschezza ma non di freddo intenso.

Nel pomeriggio, si assisterà a una parziale schiarita, con la presenza di nubi sparse e temperature che toccheranno i 10,4°C. La copertura nuvolosa scenderà al 60%, permettendo a qualche raggio di sole di filtrare. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta. L’umidità continuerà a scendere, portando a un pomeriggio più gradevole rispetto alla mattina.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,5°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 95%, e la velocità del vento rimarrà bassa. L’umidità si manterrà alta, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Mercoledì e giovedì si prevede una situazione analoga, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno significative variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero essere sporadiche. Si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco e umido, tipico della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 4.3 E max 4.3 Levante 84 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 2.9 E max 3 Levante 82 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 0.7 ENE max 0.8 Grecale 82 % 1013 hPa 10 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.3 SSO max 3.4 Libeccio 74 % 1012 hPa 13 cielo coperto +10.1° perc. +8.9° Assenti 4.5 SSO max 4.6 Libeccio 69 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9° perc. +8.6° Assenti 5.1 SSO max 6.4 Libeccio 76 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 4.2 OSO max 4.2 Libeccio 82 % 1006 hPa 22 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 3.7 OSO max 3.8 Libeccio 82 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.