Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Milano di Mercoledì 20 Novembre evidenziano un clima prevalentemente sereno durante il giorno, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. La temperatura si attesterà su valori compresi tra +6,3°C e +14,4°C, con una sensazione di fresco accentuata dal vento. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo coperto nelle prime ore a condizioni di cielo sereno e nubi sparse nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 46,2 km/h.

Nella notte, Milano si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +7,9°C e +8,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 72%, e il vento soffierà da Ovest con intensità di circa 3,6 km/h. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi fitte a nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i +9,6°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 10,2 km/h e contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità si ridurrà, scendendo al 63%.

Nel pomeriggio, Milano godrà di un cielo sereno, con temperature che toccheranno il picco di +14,4°C. Le condizioni di previsioni del tempo saranno favorevoli per attività all’aperto, grazie a un vento teso che, pur mantenendo una certa freschezza, non risulterà fastidioso. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi intorno al 27%.

La sera porterà un ritorno a nubi sparse, ma senza significative variazioni di temperatura. Le temperature scenderanno a +6,3°C e il vento continuerà a soffiare moderato, con raffiche fino a 31,8 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 26%, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un clima prevalentemente sereno e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di vento, che potrebbero influenzare la percezione termica. Domani e dopodomani si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo il clima più mite e gradevole per gli spostamenti e le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° prob. 1 % 3.2 ONO max 3.2 Maestrale 69 % 1000 hPa 4 cielo coperto +8.1° perc. +7.6° prob. 1 % 5.2 O max 8.6 Ponente 68 % 997 hPa 7 nubi sparse +7.3° perc. +6.1° Assenti 7.3 O max 15.1 Ponente 71 % 996 hPa 10 nubi sparse +9.6° perc. +8.1° Assenti 10.2 ONO max 21 Maestrale 63 % 996 hPa 13 cielo sereno +14.4° perc. +12.8° Assenti 15.5 ONO max 30.4 Maestrale 31 % 995 hPa 16 cielo sereno +11.5° perc. +9.4° Assenti 23.5 NNO max 43.5 Maestrale 24 % 998 hPa 19 cielo sereno +8.8° perc. +6° Assenti 18.4 NNO max 40.3 Maestrale 23 % 1003 hPa 22 nubi sparse +6.8° perc. +4° Assenti 14.6 NNO max 31.8 Maestrale 26 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:46

