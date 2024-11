Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che si attesterà intorno ai 18,5°C. La presenza di nuvolosità e le precipitazioni previste influenzeranno l’umidità, che si manterrà elevata, intorno al 75%. I venti soffieranno prevalentemente da Sud-Sud Est, con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 15 km/h, e la probabilità di precipitazioni sarà contenuta. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo: le piogge leggere faranno la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 17,9°C e i 18,3°C. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0,39 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 18,4°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. I venti, provenienti sempre da Sud-Sud Est, potranno raggiungere velocità di 16 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 43%. La sera porterà con sé un ulteriore intensificarsi delle precipitazioni, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,24 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 17,8°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori episodi di instabilità. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° prob. 27 % 13.2 SSE max 14.9 Scirocco 71 % 1018 hPa 5 nubi sparse +18° perc. +17.7° prob. 31 % 14.8 SSE max 17.5 Scirocco 72 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +17.9° perc. +17.6° 0.39 mm 14.3 SSE max 18.9 Scirocco 71 % 1019 hPa 11 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° prob. 55 % 15.8 SSE max 19.8 Scirocco 71 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +18.4° perc. +18.2° 0.24 mm 15.6 SSE max 18.2 Scirocco 72 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +18° perc. +17.8° 0.3 mm 16.7 SSE max 19.3 Scirocco 75 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +17.9° perc. +17.6° 0.24 mm 14 SSE max 16.6 Scirocco 74 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +17.8° perc. +17.6° 0.25 mm 17.4 SSE max 23.4 Scirocco 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:47

