Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Milazzo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche nuvola che potrà fare la sua comparsa nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano temperature gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai 16-17°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera complessivamente piacevole.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 15,5-15,8°C. L’umidità sarà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est accompagnerà le ore notturne.

Durante la mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori di umidità che si manterranno attorno al 60-61%. La ventilazione sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di circa 17°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%, mentre il vento si farà sentire con una velocità di circa 5-8 km/h. Non sono previste precipitazioni, quindi si potrà godere di un pomeriggio all’aperto senza preoccupazioni.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno nuovamente intorno ai 16°C. La ventilazione rimarrà leggera, favorendo una serata tranquilla e piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%, mantenendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Milazzo indicano una giornata di meteo favorevole, con temperature miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni nella temperatura e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima piacevole e di una buona visibilità.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 9.9 SSE max 8.1 Scirocco 62 % 1025 hPa 5 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° Assenti 4.6 SSE max 2.9 Scirocco 61 % 1025 hPa 8 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 0.9 S max 1.8 Ostro 57 % 1025 hPa 11 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 4.4 N max 3.7 Tramontana 59 % 1024 hPa 14 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° Assenti 4.6 N max 4.5 Tramontana 61 % 1023 hPa 17 poche nuvole +16.6° perc. +16° Assenti 8.4 ENE max 6.9 Grecale 67 % 1024 hPa 20 cielo sereno +16.3° perc. +15.7° Assenti 4.6 ESE max 5.4 Scirocco 68 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.1° perc. +15.5° Assenti 5.5 S max 4.2 Ostro 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.