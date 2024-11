Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Milazzo si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 20°C durante il pomeriggio, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h, provenienti principalmente da sud.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, raggiungendo i 19°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con percentuali che non supereranno il 2%. Durante le ore pomeridiane, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che toccheranno i 20,1°C e una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel tardo pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto in sera. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 79%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 9 e i 11 km/h.

In conclusione, le condizioni meteo di Milazzo per i prossimi giorni si presenteranno variabili. Mentre domani si prevede un clima simile a quello di oggi, con temperature stabili e cieli sereni, dopodomani potrebbe esserci un ulteriore aumento della nuvolosità e una possibile diminuzione delle temperature. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.9 SSE max 2.8 Scirocco 74 % 1024 hPa 5 cielo sereno +18° perc. +17.7° Assenti 5.6 SSE max 4.4 Scirocco 70 % 1024 hPa 8 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° prob. 1 % 3.5 SE max 4.4 Scirocco 62 % 1024 hPa 11 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 10.3 NNE max 9.2 Grecale 65 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° prob. 8 % 8.2 NE max 8 Grecale 67 % 1023 hPa 17 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° prob. 8 % 4.5 SSE max 6.2 Scirocco 70 % 1023 hPa 20 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 9 % 10.5 S max 11.1 Ostro 78 % 1024 hPa 23 cielo coperto +19° perc. +18.9° prob. 1 % 7.9 S max 8 Ostro 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:52

