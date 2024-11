Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni di cielo variabile, che si trasformeranno in piogge nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre i venti si presenteranno sostenuti, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità attorno al 67% e una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. Con l’avanzare delle ore, la mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 20,6°C intorno alle 8:00. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, mentre i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno toccare i 39 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, si registreranno piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 19,1°C entro le 16:00. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potranno raggiungere i 0,33 mm. I venti, provenienti da ovest, si presenteranno forti, con velocità che supereranno i 40 km/h, aumentando la sensazione di freddo.

La sera sarà caratterizzata da piogge moderate, con il cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 18,2°C, mentre l’umidità salirà fino al 79%. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potranno arrivare a 1,15 mm. I venti rimarranno sostenuti, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Milazzo indicano un Venerdì 22 Novembre con un inizio sereno, seguito da un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge e venti forti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento, rendendo il weekend più gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° prob. 7 % 14.4 S max 13.8 Ostro 66 % 1008 hPa 5 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° prob. 14 % 11 SO max 20.1 Libeccio 64 % 1008 hPa 8 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° prob. 18 % 19.3 OSO max 39 Libeccio 60 % 1009 hPa 11 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° prob. 14 % 22.5 ONO max 28.9 Maestrale 68 % 1009 hPa 14 pioggia leggera +20.4° perc. +20.3° 0.12 mm 38.8 O max 53.5 Ponente 72 % 1009 hPa 17 pioggia leggera +18.9° perc. +18.9° 0.4 mm 43.6 O max 54.2 Ponente 78 % 1011 hPa 20 pioggia moderata +18.2° perc. +18.1° 1.08 mm 35.6 ONO max 44.3 Maestrale 76 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +18.6° perc. +18.1° 0.25 mm 41.4 ONO max 47.6 Maestrale 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:41

