Previsioni Meteo Milazzo: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Milazzo di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 39,4 km/h da Ovest. Con l’avanzare della mattina, le condizioni meteo si manterranno simili, con un incremento della copertura nuvolosa e piogge intermittenti.

Nel dettaglio, la mattina di Giovedì si presenterà con piogge leggere e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C, mentre il vento continuerà a soffiare forte, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli di pioggia che si attesteranno attorno ai 0,58 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera attenuazione delle piogge, con momenti di schiarita e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre il vento si farà meno intenso, con velocità che scenderanno a circa 23 km/h. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, specialmente nelle ore più fresche.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di poche nuvole e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16°C. Il vento si calmerà ulteriormente, rendendo la serata più gradevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1011 hPa, contribuendo a un clima più stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con una progressiva diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle schiarite. Venerdì e Sabato si prevede un clima più secco, con temperature che si manterranno intorno ai 17-19°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità atmosferica potrebbe riservare sorprese.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18.3° perc. +18.2° 0.51 mm 48.9 O max 59.5 Ponente 78 % 1008 hPa 5 pioggia leggera +18.9° perc. +18.6° 0.28 mm 44 ONO max 54.6 Maestrale 67 % 1008 hPa 8 pioggia leggera +19° perc. +18.6° 0.18 mm 42.2 ONO max 59.9 Maestrale 62 % 1011 hPa 11 pioggia leggera +18.7° perc. +18.3° 0.2 mm 37.9 NO max 42 Maestrale 65 % 1011 hPa 14 pioggia leggera +18.5° perc. +18.1° 0.24 mm 26.6 O max 33.3 Ponente 66 % 1011 hPa 17 pioggia leggera +18° perc. +17.6° 0.12 mm 14.9 O max 17.2 Ponente 66 % 1012 hPa 20 poche nuvole +17.3° perc. +16.8° Assenti 6.7 S max 4.5 Ostro 67 % 1011 hPa 23 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 9.2 S max 7.6 Ostro 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:41

