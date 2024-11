Previsioni Meteo Mirandola: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Mirandola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che scenderà fino a +7,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, mentre il vento soffierà da Nord-Est a una velocità di circa 9,5 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche inizieranno a migliorare, con un passaggio da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa +11,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 6 e i 14 km/h, contribuendo a un clima fresco ma piacevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di +11,8°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo un’atmosfera tranquilla e gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 49%, rendendo l’aria piuttosto secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai +7°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1023 hPa, contribuendo a un clima stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un clima prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, il che suggerisce che gli abitanti potranno godere di giornate all’aperto senza preoccupazioni. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente con l’avvicinarsi del weekend.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.7° perc. +6.1° prob. 14 % 9.2 NE max 21.4 Grecale 77 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +6.4° prob. 4 % 7.2 NE max 18.1 Grecale 74 % 1022 hPa 7 cielo coperto +7.3° perc. +6° Assenti 7.6 N max 18.9 Tramontana 73 % 1023 hPa 10 nubi sparse +10.9° perc. +9.4° Assenti 14.2 NE max 21.7 Grecale 54 % 1023 hPa 13 poche nuvole +11.8° perc. +10.3° Assenti 7.5 N max 11.3 Tramontana 49 % 1021 hPa 16 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 2.7 O max 5.1 Ponente 62 % 1022 hPa 19 cielo sereno +7.9° perc. +7.4° Assenti 4.9 O max 5.7 Ponente 67 % 1023 hPa 22 cielo sereno +7° perc. +5.5° Assenti 7.9 O max 8.2 Ponente 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:45

