Previsioni Meteo Mirandola: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Mirandola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con una progressiva intensificazione delle precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo intorno ai 12,8°C nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 35,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che oscilleranno tra i 8,2°C e i 8,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con intensità che varierà da 4,8 km/h a 8,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 91%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 11,8°C a mezzogiorno. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 18 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse, ma le temperature non supereranno i 12,8°C. Le precipitazioni si faranno più frequenti, con pioggia leggera prevista a partire dalle 17:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20,7 km/h.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che si trasformerà in pioggia moderata. Le temperature scenderanno fino a 7,5°C durante le ore notturne, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’87%. I venti si presenteranno più intensi, con raffiche che potranno toccare i 31,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mirandola indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi prevede di uscire durante le ore di pioggia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.2° perc. +7° Assenti 7.5 ONO max 9.5 Maestrale 91 % 1000 hPa 4 cielo coperto +8.7° perc. +7.5° Assenti 7.8 OSO max 13.7 Libeccio 91 % 996 hPa 7 cielo coperto +9.1° perc. +7° Assenti 13.9 ONO max 32.8 Maestrale 86 % 996 hPa 10 cielo coperto +10.9° perc. +10° Assenti 15.6 O max 29.7 Ponente 75 % 996 hPa 13 cielo coperto +12.6° perc. +11.7° prob. 11 % 17.7 O max 28.6 Ponente 66 % 995 hPa 16 nubi sparse +10.1° perc. +9.2° prob. 6 % 9.3 ONO max 11.2 Maestrale 78 % 997 hPa 19 pioggia leggera +8.3° perc. +7.7° 0.43 mm 5.6 ENE max 9.5 Grecale 87 % 1001 hPa 22 pioggia leggera +8° perc. +5.2° 0.85 mm 17.3 ESE max 31.4 Scirocco 86 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.