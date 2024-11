Previsioni Meteo Mirandola: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Mirandola indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno tra i 6°C e i 11°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si aggireranno intorno ai 6,2°C, con una temperatura percepita di 5,2°C. La velocità del vento sarà di circa 5,7 km/h da ovest, mantenendo un’atmosfera tranquilla. Con l’avanzare delle ore, fino alle 05:00, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 5,3°C.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, raggiungendo una copertura nuvolosa del 55% alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 9,5°C intorno alle 10:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra 1,4 km/h e 4,2 km/h. A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà il picco di 11,1°C, con una copertura nuvolosa che si stabilizzerà attorno all’83%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si manterranno tra i 9°C e i 11°C. Le nubi sparse continueranno a dominare, con una copertura che arriverà fino all’84%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99% entro le 23:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 9°C, con una temperatura percepita di 8,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca ma non particolarmente fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Mirandola evidenziano una giornata nuvolosa con temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un cielo che rimarrà prevalentemente coperto e temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe faticare a farsi vedere nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6° perc. +5° Assenti 5.4 O max 5.4 Ponente 82 % 1019 hPa 4 poche nuvole +5.5° perc. +5.5° Assenti 4.5 ONO max 4.7 Maestrale 83 % 1018 hPa 7 nubi sparse +6° perc. +6° Assenti 2.1 ONO max 2.7 Maestrale 81 % 1018 hPa 10 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° prob. 1 % 1.4 ONO max 2.8 Maestrale 67 % 1017 hPa 13 nubi sparse +11.4° perc. +10.2° prob. 3 % 4.2 SE max 4.4 Scirocco 62 % 1015 hPa 16 nubi sparse +10° perc. +9.4° prob. 3 % 6.3 ESE max 7.2 Scirocco 73 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9.4° perc. +8.6° prob. 5 % 6.4 E max 8.1 Levante 77 % 1014 hPa 22 cielo coperto +9.3° perc. +8.6° prob. 4 % 6 ENE max 8.8 Grecale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:42

