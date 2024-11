Previsioni Meteo Mirandola: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Mirandola per Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati durante l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della temperatura nel corso della giornata, accompagnata da una ventilazione debole e umidità relativamente alta.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97% e una temperatura che si attesterà intorno ai 6,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 5,1°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest, con una velocità di 5,9 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1032 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 39%. Le temperature inizieranno a lievitare, con valori che raggiungeranno i 8°C entro le ore centrali della giornata. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 7,5°C. La ventilazione rimarrà debole, con velocità comprese tra 2,9 km/h e 7,7 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 72%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilità delle temperature, che si manterranno intorno agli 8°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 79%, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 76%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il pomeriggio asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 6,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 69%, e l’umidità continuerà a crescere, arrivando fino all’87%. La ventilazione sarà debole, con velocità che non supereranno i 3,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mirandola nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione all’umidità elevata, che potrebbe influenzare il comfort. Per i giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.8° perc. +4.6° Assenti 6.1 ONO max 7.2 Maestrale 64 % 1031 hPa 4 nubi sparse +4.9° perc. +3.2° Assenti 7.6 O max 9.4 Ponente 72 % 1030 hPa 7 nubi sparse +4.6° perc. +3.1° Assenti 6.6 OSO max 8.5 Libeccio 80 % 1029 hPa 10 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.9 O max 4.3 Ponente 72 % 1029 hPa 13 nubi sparse +8° perc. +8° Assenti 4.2 NNO max 4.2 Maestrale 74 % 1026 hPa 16 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.9 N max 3.1 Tramontana 84 % 1025 hPa 19 nubi sparse +6.3° perc. +6.3° Assenti 3.2 NNO max 3.1 Maestrale 87 % 1025 hPa 22 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 2 N max 2.3 Tramontana 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:37

