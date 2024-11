Previsioni Meteo Mirandola: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mirandola di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,1°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento della temperatura, che raggiungerà i 11,6°C nel pomeriggio, accompagnata da una copertura nuvolosa limitata.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con un cielo completamente sereno e una temperatura che scenderà gradualmente fino a 5,0°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 8,3 km/h e i 9,1 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 10,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale che non supererà il 23%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti principalmente da Ovest e Nord Ovest, mantenendo un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 11,6°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole sparse nel cielo. L’umidità si attesterà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile. I venti saranno leggeri, rendendo l’aria particolarmente gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 7,3°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste giornate serene per godere del paesaggio autunnale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.8° perc. +3.9° Assenti 8.8 O max 10.2 Ponente 83 % 1023 hPa 4 cielo sereno +5.2° perc. +3.2° Assenti 8.6 O max 10.1 Ponente 85 % 1023 hPa 7 cielo sereno +5.3° perc. +3.9° Assenti 6.4 O max 6.5 Ponente 84 % 1024 hPa 10 poche nuvole +9.5° perc. +9.2° Assenti 5.2 NO max 5.8 Maestrale 66 % 1024 hPa 13 poche nuvole +11.6° perc. +10.3° Assenti 0.6 N max 1.5 Tramontana 58 % 1023 hPa 16 poche nuvole +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.8 E max 5 Levante 69 % 1023 hPa 19 cielo sereno +7.9° perc. +7.5° Assenti 4.9 ESE max 5.2 Scirocco 76 % 1025 hPa 22 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 4 ESE max 4.2 Scirocco 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:44

