Previsioni Meteo Misilmeri: il bollettino per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

MeteoWeb

Nelle prossime notti, il cielo si presenterà sereno, con copertura nuvolosa molto bassa. Le temperature varieranno intorno ai 15,5°C e 14,7°C, con umidità alta, rispettivamente 78% e 72%. Durante le mattinate, si assisterà a un aumento delle temperature fino a 21,6°C, con una diminuzione dell’umidità al 40%. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C, mantenendo condizioni ideali per attività all’aperto. Le serate saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature intorno ai 15,5°C, senza precipitazioni previste.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari all’1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con una temperatura percepita di 15,2°C. La velocità del vento sarà di circa 5,8 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera variazione della temperatura che raggiungerà i 21,4°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 7,9 km/h. L’umidità scenderà al 49%, rendendo l’aria più fresca e piacevole. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con un picco di 21,3°C alle 12:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento si attesterà attorno ai 9,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 56%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno a 15,7°C alle 18:00, con una temperatura percepita di 15,5°C. La velocità del vento si ridurrà a 0,8 km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla. L’umidità salirà all’84%, ma non ci saranno precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Martedì 5 Novembre

Nella notte di Martedì 5 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,7°C, con una temperatura percepita di 14,1°C. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h proveniente da Sud, mentre l’umidità si manterrà al 72%. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 80% intorno alle 09:00. Le temperature saliranno fino a 21,6°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà a 5,4 km/h e l’umidità scenderà al 40%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C alle 14:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 51%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo sarà nuovamente sereno con una temperatura di 15,5°C alle 19:00. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h e l’umidità si attesterà al 74%. Non ci saranno precipitazioni e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una temperatura percepita di 14,5°C. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, mentre l’umidità si manterrà al 72%. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con temperature che raggiungeranno i 21,5°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà a 5,7 km/h e l’umidità scenderà al 46%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,9°C alle 14:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 8,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un pomeriggio piacevole.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di 15,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h e l’umidità si attesterà al 77%. Non ci saranno precipitazioni e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento sarà di circa 5,7 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, mentre l’umidità si manterrà al 79%. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera variazione della temperatura che raggiungerà i 21,5°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 6,5 km/h. L’umidità scenderà al 51%, rendendo l’aria più fresca e piacevole. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con un picco di 20,3°C alle 09:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento si attesterà attorno ai 3,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 56%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno a 15,6°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 15,3°C. La velocità del vento si ridurrà a 5,8 km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla. L’umidità salirà al 77%, ma non ci saranno precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.