Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Misilmeri indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e condizioni prevalentemente serene. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature che si alzeranno gradualmente. Nel pomeriggio, ci sarà una leggera pioggia, ma la situazione migliorerà nel tardo pomeriggio e nella sera, quando il cielo tornerà sereno.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa varierà dal 20% al 33%, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa. La mattina porterà un miglioramento delle condizioni, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 19°C intorno alle 10:00. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra i 4 km/h e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 13:00, con una temperatura che scenderà a 19°C. La probabilità di pioggia sarà di circa il 10%, ma non si registreranno accumuli significativi. Successivamente, il cielo si schiarirà e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La sera si presenterà con cielo sereno e temperature che si aggireranno attorno ai 14°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche, specialmente nel pomeriggio di Giovedì, quando si potrebbero verificare brevi rovesci. Tuttavia, nel complesso, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° Assenti 9.1 OSO max 9.8 Libeccio 89 % 1019 hPa 5 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 8.5 SO max 8.7 Libeccio 88 % 1019 hPa 8 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 4.6 OSO max 5 Libeccio 71 % 1019 hPa 11 poche nuvole +19.7° perc. +19.3° Assenti 7.3 NNO max 11.6 Maestrale 59 % 1017 hPa 14 cielo sereno +18.9° perc. +18.5° prob. 5 % 5.2 NNO max 7.6 Maestrale 64 % 1016 hPa 17 cielo sereno +15.1° perc. +14.9° Assenti 0.9 SSO max 2.1 Libeccio 85 % 1017 hPa 20 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° prob. 42 % 7.6 SSO max 7.2 Libeccio 84 % 1017 hPa 23 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° prob. 60 % 8.5 SO max 9 Libeccio 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:53

