Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Misilmeri si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,3°C e i 19,4°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,3°C alle 05:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 10%. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Ovest accompagnerà la notte, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Nella mattina, il sole si farà largo nel cielo, portando temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 15,9°C, che salirà ulteriormente fino a raggiungere i 19,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo una giornata luminosa e soleggiata. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni favorevoli, con poche nuvole che appariranno nel cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,2°C alle 15:00, mentre l’umidità si attesterà attorno al 64%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la percentuale di copertura fino al 78%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 13,4°C entro le 23:00. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Misilmeri indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Si consiglia di approfittare delle belle giornate per attività all’aperto, poiché il clima favorevole continuerà a caratterizzare la settimana.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.6° perc. +12° Assenti 8.6 SSO max 7.3 Libeccio 79 % 1025 hPa 5 cielo sereno +12.3° perc. +11.7° Assenti 8.5 SSO max 7.2 Libeccio 80 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° Assenti 5.9 SSO max 6.7 Libeccio 65 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.1° perc. +18.4° Assenti 1.3 SSO max 5.3 Libeccio 50 % 1024 hPa 14 poche nuvole +18.6° perc. +18° Assenti 4.5 NNE max 4.5 Grecale 55 % 1023 hPa 17 poche nuvole +14.8° perc. +14.2° Assenti 3.4 S max 3.8 Ostro 73 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14° perc. +13.5° Assenti 6.4 SSO max 6.2 Libeccio 78 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 7.3 SSO max 6.8 Libeccio 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.