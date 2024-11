Previsioni Meteo Misterbianco: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misterbianco di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli modesti. La situazione migliorerà progressivamente nel corso della giornata, ma non mancheranno fasi di variabilità.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno simili, con piogge leggere che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature si attesteranno tra i 15,8°C e i 19,2°C, mentre la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 46%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da sud-est, con velocità che varieranno tra i 1,8 km/h e i 11,1 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,48 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si faranno più sporadiche, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa scenderà al 55%, e le probabilità di pioggia si ridurranno ulteriormente. I venti continueranno a soffiare debolmente, contribuendo a un clima più fresco e gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature si manterranno sui 16°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’82%. I venti saranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa, segnalando un consolidamento delle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco nei prossimi giorni evidenziano un progressivo miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, non si escludono occasionali annuvolamenti e possibilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più stabile e gradevole, mentre chi cerca un po’ di freschezza troverà soddisfazione nelle temperature più miti di Mercoledì.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.27 mm 2.1 SO max 3 Libeccio 88 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +15.7° perc. +15.6° 0.23 mm 2.1 S max 3.7 Ostro 89 % 1025 hPa 8 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.1 mm 4.2 SE max 6.2 Scirocco 81 % 1026 hPa 11 pioggia leggera +19.2° perc. +19.1° 0.48 mm 9.7 ESE max 9.1 Scirocco 72 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +18.6° perc. +18.4° 0.13 mm 11.2 ESE max 12.3 Scirocco 74 % 1026 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° prob. 63 % 7.7 E max 13.3 Levante 81 % 1026 hPa 20 poche nuvole +16.4° perc. +16.2° prob. 4 % 4.6 E max 7.5 Levante 82 % 1027 hPa 23 poche nuvole +16.2° perc. +16° Assenti 2.4 ENE max 4.7 Grecale 82 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:54

