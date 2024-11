Previsioni Meteo Misterbianco: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misterbianco di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, soprattutto nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori miti, con una massima che non supererà i 19,7°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Est, con intensità variabile. La probabilità di precipitazioni sarà alta, specialmente nel pomeriggio.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 88%, e la probabilità di pioggia sarà del 29%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con una velocità di circa 5,3 km/h.

Durante la mattina, si prevede un inizio con pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 17,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 79%. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 59%, con venti che si intensificheranno fino a 12,1 km/h. Nel corso della mattina, le condizioni meteo tenderanno a migliorare leggermente, con un passaggio a nubi sparse.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,2°C. La probabilità di pioggia sarà alta, intorno all’83%, e si registreranno piogge leggere con accumuli di circa 0,13 mm. I venti continueranno a soffiare da Est, mantenendo una velocità di circa 9,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. La probabilità di pioggia sarà più bassa, ma non assente, con valori attorno al 40%. I venti si faranno più leggeri, con intensità di circa 5,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un lieve miglioramento, ma le nubi potrebbero persistere, mentre dopodomani si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un aumento della probabilità di pioggia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° prob. 32 % 5 NE max 7 Grecale 85 % 1027 hPa 5 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° prob. 32 % 6.6 NE max 13.2 Grecale 88 % 1027 hPa 8 pioggia leggera +17.9° perc. +17.7° 0.11 mm 12.1 ENE max 18.6 Grecale 76 % 1028 hPa 11 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° prob. 43 % 15 ENE max 15.3 Grecale 66 % 1027 hPa 14 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 83 % 12.6 ESE max 14.6 Scirocco 73 % 1027 hPa 17 cielo coperto +17.2° perc. +17° prob. 79 % 8.9 E max 13.8 Levante 78 % 1027 hPa 20 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 31 % 6 ESE max 10.6 Scirocco 85 % 1027 hPa 23 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 44 % 3 ESE max 5.5 Scirocco 87 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:53

