Previsioni Meteo Misterbianco: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Misterbianco indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con una predominanza di piogge leggere nelle prime ore del giorno e un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,3°C e i 18,9°C. La copertura nuvolosa sarà significativa al mattino, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,5°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 23,2 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di circa 0,91 mm.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con piogge leggere che si protrarranno fino alle ore centrali della giornata. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15,4°C e 18,7°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà gradualmente, passando dal 72% al 53%. Le precipitazioni si attesteranno su valori minimi, con un accumulo che non supererà i 0,35 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e temperature che raggiungeranno un massimo di 18,9°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che varierà tra 2,3 km/h e 3,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che scenderà sotto il 32%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 58%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilizzazione, con un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più secco e temperature in lieve aumento, rendendo le giornate più gradevoli. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di possibili perturbazioni nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.95 mm 9.1 E max 17.9 Levante 93 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +14.3° perc. +14.3° 0.6 mm 2.7 SE max 8 Scirocco 95 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.28 mm 3.5 E max 7.3 Levante 86 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +18.6° perc. +18.4° 0.24 mm 5.9 SE max 6.3 Scirocco 73 % 1020 hPa 14 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° prob. 44 % 2.5 S max 6.3 Ostro 69 % 1019 hPa 17 poche nuvole +16.2° perc. +16° prob. 32 % 1.1 SSE max 2.9 Scirocco 83 % 1019 hPa 20 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 7.8 ONO max 12 Maestrale 84 % 1020 hPa 23 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° prob. 2 % 9.5 ONO max 17.9 Maestrale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:48

