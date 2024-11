Previsioni Meteo Modena: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Modena si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 8°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 10°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che si aggireranno attorno al 100%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 2 e 6 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà assente.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature che si manterranno stabili attorno ai 8°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con direzione variabile, e l’umidità si attesterà intorno al 90%. Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà significativamente: il cielo continuerà a essere coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 10°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre la probabilità di pioggia sarà assente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 9°C. I venti si faranno più presenti, con velocità che potranno raggiungere i 7 km/h. Nonostante ciò, la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 88%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo temperature fresche attorno agli 8°C. I venti continueranno a soffiare debolmente, e l’umidità si manterrà elevata. La probabilità di pioggia rimarrà assente, rendendo la serata tranquilla dal punto di vista meteorologico.

In conclusione, le previsioni meteo per Modena indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, la situazione rimarrà instabile, e sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 0.6 ESE max 1.1 Scirocco 91 % 1014 hPa 4 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 5 % 2.1 OSO max 2 Libeccio 89 % 1013 hPa 7 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° prob. 9 % 2.1 NNO max 2.4 Maestrale 88 % 1012 hPa 10 cielo coperto +9.6° perc. +9.2° prob. 15 % 5.5 NO max 6.4 Maestrale 86 % 1011 hPa 13 cielo coperto +10.1° perc. +9.4° prob. 14 % 4.9 ONO max 6.9 Maestrale 85 % 1009 hPa 16 nubi sparse +8.6° perc. +8.6° prob. 9 % 1.9 ONO max 3.2 Maestrale 92 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 7 % 3.3 ONO max 3.7 Maestrale 92 % 1006 hPa 22 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 3 % 3.9 O max 4.2 Ponente 94 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:42

