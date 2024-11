Previsioni Meteo Modena: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Modena si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da una predominanza di nuvolosità e piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 6,8°C durante la notte e che subiranno un lieve incremento nelle ore successive. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 6,5 km/h.

Nella notte, si osserveranno poche nuvole all’inizio, ma il cielo diventerà rapidamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, mentre l’umidità rimarrà alta, creando una sensazione di freschezza. Durante la mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con sporadiche schiarite. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 7,8°C entro le 9:00. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,9°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo valori superiori al 90%. Le piogge si protrarranno fino a sera, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,65 mm.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 7,6°C. Le piogge si attenueranno, ma l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima fresco e umido. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Modena nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con nuvolosità persistente e possibilità di piogge intermittenti. Si prevede un lieve miglioramento verso il fine settimana, ma l’umidità e le temperature fresche potrebbero continuare a caratterizzare il clima locale. Gli abitanti di Modena dovranno prepararsi a giornate fresche e umide, con un’attenzione particolare alle condizioni meteorologiche per eventuali spostamenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 1.8 ESE max 2.1 Scirocco 90 % 1023 hPa 4 nubi sparse +6.5° perc. +5.7° Assenti 5.3 ESE max 6.1 Scirocco 92 % 1021 hPa 7 poche nuvole +6.2° perc. +6.2° prob. 7 % 2.7 NE max 3.6 Grecale 93 % 1022 hPa 10 nubi sparse +8.3° perc. +7.6° prob. 20 % 5.7 NNO max 6.9 Maestrale 86 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +7.9° perc. +7.9° 0.26 mm 1.4 N max 3.9 Tramontana 91 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.37 mm 2.2 NE max 3.3 Grecale 94 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 48 % 3.3 ENE max 4.4 Grecale 94 % 1024 hPa 22 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 36 % 1.5 NNO max 1.5 Maestrale 95 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:38

