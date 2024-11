Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Modena si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera presenza di nuvole sparse e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 17°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di comfort termico.

Nel dettaglio, le previsioni meteo per la giornata di Domenica indicano che la notte inizierà con nubi sparse, con una temperatura di 13,2°C e una copertura nuvolosa del 34%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 12°C. La mattina si presenterà con un cielo simile, ma con una temperatura che salirà fino a 17,4°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da una diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 35%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h, ma senza creare disagi. La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12°C. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno all’85%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modena nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che rimarranno stabili e un cielo prevalentemente sereno. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con massime che potrebbero superare i 18°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 2 SO max 3.2 Libeccio 82 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.2° perc. +11.7° Assenti 2 O max 3.6 Ponente 84 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.6° perc. +12.2° Assenti 2.7 NO max 4.2 Maestrale 86 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 2.1 O max 2.8 Ponente 75 % 1027 hPa 13 poche nuvole +17.7° perc. +17.3° Assenti 4.9 ESE max 6.4 Scirocco 69 % 1025 hPa 16 poche nuvole +15.3° perc. +15° Assenti 6.6 ESE max 8.2 Scirocco 80 % 1026 hPa 19 cielo sereno +13.7° perc. +13.3° Assenti 5.4 ESE max 6.7 Scirocco 85 % 1026 hPa 22 poche nuvole +12.8° perc. +12.3° Assenti 3.7 SSE max 4.6 Scirocco 85 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:58

