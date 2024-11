Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Modena indicano una giornata caratterizzata da un cielo costantemente coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra +10,6°C e +14,4°C durante le diverse fasce orarie. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%. I venti saranno deboli, prevalentemente da ovest-nord-ovest, con velocità comprese tra 2,7 km/h e 6,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai +11,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai +11°C. L’umidità rimarrà alta, intorno all’85%, e i venti saranno leggeri, provenienti da nord.

Nella mattina, le condizioni non subiranno variazioni significative. Alle 08:00, la temperatura salirà a +12,1°C, con una percezione di +11,5°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale e l’umidità si manterrà attorno all’83%. I venti, sempre leggeri, si muoveranno da ovest-nord-ovest.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di +14,4°C alle 13:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà coperto e non si registreranno precipitazioni. L’umidità inizierà a scendere leggermente, attestandosi attorno al 72%. I venti continueranno a essere deboli, con una leggera brezza che si farà sentire.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo a +10,6°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà invariata e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’87%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modena nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. La nuvolosità continuerà a dominare il cielo, con temperature che si manterranno su livelli miti. Si prevede che il tempo rimanga stabile, senza precipitazioni, rendendo le condizioni favorevoli per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.5° perc. +10.9° Assenti 2.9 N max 3.2 Tramontana 85 % 1028 hPa 4 cielo coperto +11.3° perc. +10.7° Assenti 3 NO max 3.1 Maestrale 85 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.5° perc. +10.9° prob. 4 % 3.2 ONO max 3.8 Maestrale 85 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° prob. 4 % 5.8 NO max 6 Maestrale 78 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.4° perc. +13.7° Assenti 5.9 NO max 6.2 Maestrale 72 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 4.4 ONO max 5.5 Maestrale 80 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 5.3 O max 6.3 Ponente 85 % 1025 hPa 22 cielo coperto +10.8° perc. +10.2° Assenti 5.4 O max 6.6 Ponente 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:51

