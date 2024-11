Previsioni Meteo Modica: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modica indicano un Giovedì 21 Novembre caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con una temperatura che si manterrà attorno ai 15-17°C durante il giorno. La presenza di nubi sparse e cielo coperto dominerà la scena, mentre il vento, che soffierà con intensità variabile, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto fresca.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C, con una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 63%. Il vento, proveniente da Ovest, si presenterà forte, con raffiche che potranno raggiungere i 55 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 18%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere i 17,9°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 22-26 km/h. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni significative.

Durante il pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 14-17°C, mentre la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 54-100%. Il vento, che si presenterà come una brezza tesa, continuerà a soffiare da Ovest, con velocità che varieranno tra i 10 e i 30 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, intorno al 2-4%.

Nella sera, le temperature continueranno a calare, raggiungendo i 13,7°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, passando dal 52% al 47%. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 36 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modica nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di nuvole. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà simile anche per domani e dopodomani, con temperature che continueranno a oscillare tra i 13 e i 17°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere ancora per qualche giorno.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° prob. 24 % 35.2 O max 54.1 Ponente 87 % 1010 hPa 5 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° prob. 23 % 24.7 ONO max 44.6 Maestrale 86 % 1010 hPa 8 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 18.9 ONO max 28.4 Maestrale 77 % 1012 hPa 11 cielo coperto +17.9° perc. +17.2° Assenti 25.8 ONO max 30.5 Maestrale 58 % 1012 hPa 14 nubi sparse +17° perc. +16.6° prob. 4 % 25.9 O max 30.5 Ponente 69 % 1011 hPa 17 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° prob. 2 % 10.8 ONO max 16.5 Maestrale 88 % 1012 hPa 20 nubi sparse +13.7° perc. +13.5° Assenti 11.4 ONO max 18.8 Maestrale 90 % 1013 hPa 23 nubi sparse +14.2° perc. +14° prob. 4 % 17.2 O max 36 Ponente 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:46

