Previsioni Meteo Modica: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Modica indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,6°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 17,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente per tutta la giornata, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà stabile, con temperature che varieranno tra 10,6°C e 10,9°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,8 km/h e i 5,3 km/h, creando una leggera sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima si farà progressivamente più mite. Alle 08:00, la temperatura salirà a 14,3°C, raggiungendo i 17,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, toccando i 17,5 km/h nel tardo mattino. L’umidità scenderà al 53%, rendendo l’aria più secca e confortevole. La giornata continuerà a rimanere priva di precipitazioni, garantendo un’ottima opportunità per godere di attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, ma rimarranno comunque piacevoli, con valori attorno ai 15,2°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà tra i 10,5 km/h e i 18,4 km/h, con una direzione prevalentemente da ovest-nord-ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72% verso le 17:00.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,8°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, ma non si prevedono precipitazioni. Il cielo rimarrà sereno, offrendo un’ottima visibilità e un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Modica si presenteranno favorevoli, con un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo periodo di stabilità meteorologica per godere della bellezza del territorio modicano.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.7° perc. +9.8° Assenti 4.7 N max 4.9 Tramontana 76 % 1020 hPa 5 cielo sereno +10.6° perc. +9.7° Assenti 3.8 N max 4.2 Tramontana 77 % 1020 hPa 8 cielo sereno +14.3° perc. +13.6° Assenti 4 ONO max 6.5 Maestrale 68 % 1020 hPa 11 cielo sereno +17.1° perc. +16.2° Assenti 13.8 O max 14.9 Ponente 53 % 1018 hPa 14 cielo sereno +16.6° perc. +15.6° Assenti 16.9 ONO max 21.1 Maestrale 52 % 1017 hPa 17 cielo sereno +12.5° perc. +11.7° Assenti 10.5 ONO max 14.4 Maestrale 72 % 1017 hPa 20 cielo sereno +12.7° perc. +12.1° Assenti 10.5 ONO max 15.8 Maestrale 78 % 1018 hPa 23 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 12.9 ONO max 19.5 Maestrale 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:48

