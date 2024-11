Previsioni Meteo Modica: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Modica si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con un cielo coperto, che si alternerà a momenti di nubi sparse, mentre nel corso della mattina il cielo rimarrà nuovamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,6°C durante le prime ore e raggiungeranno i 18,1°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Est, con raffiche che potranno toccare i 18,3 km/h nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 14,6°C e una copertura nuvolosa dell’88%. La probabilità di pioggia sarà del 53%, ma non si registreranno precipitazioni significative. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare leggermente, con nubi sparse che si presenteranno fino alle prime luci dell’alba. La temperatura percepita scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 14°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 15,5°C e i 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 96%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente fredda. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si attesterà sotto il 10%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, raggiungendo un massimo di 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento continuerà a mantenersi moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 17 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge significative.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma senza previsioni di eventi meteorologici rilevanti. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno agli 8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Modica indicano una giornata di Sabato 9 Novembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con una leggera diminuzione delle temperature e una possibile schiarita nel corso della settimana. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo per poter godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.1° perc. +13.9° prob. 25 % 10.2 NE max 12.7 Grecale 90 % 1024 hPa 5 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° prob. 31 % 10.2 NE max 12.6 Grecale 86 % 1024 hPa 8 cielo coperto +16.9° perc. +16.6° prob. 7 % 12.3 ENE max 17 Grecale 76 % 1024 hPa 11 cielo coperto +18° perc. +17.6° prob. 9 % 14.2 E max 13.4 Levante 67 % 1022 hPa 14 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 27 % 13.3 E max 15.6 Levante 72 % 1021 hPa 17 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° prob. 25 % 10.4 E max 15.9 Levante 73 % 1021 hPa 20 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° prob. 21 % 8.8 ENE max 11.6 Grecale 76 % 1021 hPa 23 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° prob. 41 % 8 ENE max 10.4 Grecale 78 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:54

