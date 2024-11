Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 6% nel pomeriggio, mentre le temperature raggiungeranno un massimo di 18,8°C. La velocità del vento varierà, arrivando fino a 16,6 km/h in serata. Venerdì 29 Novembre, il tempo cambierà drasticamente con cieli coperti e una copertura nuvolosa dell’87% al mattino, e temperature massime di 13,3°C nel pomeriggio. Si prevedono piogge leggere, con un’intensità di 0,34 mm. Sabato 30 Novembre, il maltempo continuerà, con temperature che scenderanno a 10,5°C e precipitazioni moderate di 1,56 mm.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,5°C, con una temperatura percepita di 14°C. La velocità del vento sarà di 7,9 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da poche nuvole e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 14%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 14,3°C e una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento diminuirà a 6,9 km/h, mantenendosi da Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno al 77%, con una pressione atmosferica di 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 6%. Le temperature raggiungeranno un massimo di 18,8°C, con una temperatura percepita di 18,3°C. La velocità del vento aumenterà a 9,1 km/h, proveniente da Sud Est, con raffiche che potranno arrivare a 14,4 km/h. L’umidità scenderà al 60%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento sarà di 16,6 km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 30,4 km/h. L’umidità si manterrà al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,6°C, con una temperatura percepita di 14,2°C. La velocità del vento sarà di 9,4 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 19,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’87%. La temperatura scenderà leggermente a 14,5°C, con una temperatura percepita di 14°C. La velocità del vento aumenterà a 7,5 km/h, mantenendosi da Sud Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno al 75%, con una pressione atmosferica di 1019 hPa. Si registrerà una probabilità di pioggia del 1%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 13,3°C, con una temperatura percepita di 12,9°C. La velocità del vento sarà di 18,5 km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare a 24,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. Si prevedono precipitazioni leggere con un’intensità di 0,34 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,7°C, con una temperatura percepita di 9,8°C. La velocità del vento sarà di 22,5 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 30,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Si prevedono precipitazioni leggere con un’intensità di 0,17 mm.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 11°C, con una temperatura percepita di 9,9°C. La velocità del vento sarà di 15,3 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 25,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,1°C, con una temperatura percepita di 10°C. La velocità del vento aumenterà a 17 km/h, mantenendosi da Nord Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno al 65%, con una pressione atmosferica di 1019 hPa. Si registrerà una probabilità di pioggia del 39%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 10,5°C, con una temperatura percepita di 9,6°C. La velocità del vento sarà di 24 km/h, proveniente da Nord, con raffiche che potranno arrivare a 33 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa. Si prevedono precipitazioni moderate con un’intensità di 1,56 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una temperatura percepita di 6,5°C. La velocità del vento sarà di 31,1 km/h, proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 43,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa. Si prevedono precipitazioni moderate con un’intensità di 2,26 mm.

Conclusioni

Il fine settimana a Modugno si prospetta variabile. Giovedì 28 Novembre offrirà condizioni prevalentemente serene e miti, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, Venerdì 29 Novembre porterà un cambiamento significativo con cieli coperti e piogge leggere, che continueranno anche nel Sabato 30 Novembre, caratterizzato da condizioni di maltempo e temperature più fresche. Si consiglia di prepararsi per un weekend all’insegna della pioggia e di tenere d’occhio le previsioni per eventuali variazioni.

