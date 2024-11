Previsioni Meteo Modugno: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modugno di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà moderata, intorno al 61%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo presenterà ancora poche nuvole, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 17,7°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,3 km/h e una direzione variabile. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 49%. Questo clima mite favorirà una piacevole mattinata per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno attorno ai 16,8°C. I venti si faranno più intensi, raggiungendo una velocità di 11,8 km/h da Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 57%. Non sono previste precipitazioni, quindi si potrà godere di un pomeriggio asciutto.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con temperature che scenderanno fino a 15,2°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo anche i 27,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, ma non si prevedono piogge. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Modugno nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste condizioni, mentre chi desidera il sole dovrà attendere un miglioramento nelle previsioni del tempo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.5° perc. +11.5° Assenti 5.4 SO max 5.5 Libeccio 63 % 1014 hPa 5 nubi sparse +12.3° perc. +11.3° Assenti 7.3 S max 7.2 Ostro 63 % 1014 hPa 8 poche nuvole +14.4° perc. +13.4° Assenti 6.1 S max 9.1 Ostro 58 % 1014 hPa 11 poche nuvole +17.3° perc. +16.4° Assenti 1.4 SO max 6.8 Libeccio 50 % 1014 hPa 14 nubi sparse +17.9° perc. +17.1° Assenti 7.8 E max 6.9 Levante 51 % 1013 hPa 17 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 11.7 SSE max 19.9 Scirocco 59 % 1013 hPa 20 nubi sparse +15.8° perc. +15° Assenti 14.1 S max 27.5 Ostro 64 % 1014 hPa 23 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 12.2 SSO max 23.4 Libeccio 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:29

