Previsioni Meteo Modugno: tutti i dettagli per il weekend 22 – 24 Novembre

Venerdì 22 Novembre si prevede un cielo coperto con una temperatura massima di 19°C e una temperatura percepita di 18,6°C. Il vento sarà fresco, con velocità di 31,7 km/h e raffiche fino a 63,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 72%, ma non si prevedono accumuli significativi. Sabato 23 Novembre, il cielo sarà sereno con temperature attorno ai 11,8°C e una brezza leggera. Domenica 24 Novembre continuerà con condizioni di cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 13,8°C. L’umidità si manterrà bassa, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Venerdì 22 Novembre

Durante la notte di Venerdì 22 Novembre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 14,3°C. La velocità del vento sarà di 28,7 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 46,5 km/h, rendendo il vento fresco. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà al 74%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con una temperatura che salirà a 17°C e una temperatura percepita di 16,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 31,1 km/h, con raffiche fino a 57,9 km/h. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità scenderà al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura massima di 19°C e una temperatura percepita di 18,6°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 31,7 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 63,6 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con una possibilità del 72% di precipitazioni, ma non si prevedono accumuli significativi. L’umidità sarà al 61%.

Infine, nella sera, si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse e una temperatura che scenderà a 15,4°C. La temperatura percepita sarà di 14,5°C, con una velocità del vento di 26,4 km/h. Anche in questo caso non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 57%.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 10,6°C. La temperatura percepita sarà di 9°C. La velocità del vento sarà di 34,8 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 50 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità sarà al 47%.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 4%. La temperatura salirà leggermente a 10,5°C, con una temperatura percepita di 8,7°C. La velocità del vento diminuirà a 34,4 km/h, mantenendo una brezza fresca. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 42%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 11,8°C. La temperatura percepita sarà di 10,2°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 20,8 km/h, con raffiche più leggere. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità sarà al 42%.

Nella sera, si continuerà a godere di un cielo sereno con una temperatura di 10,3°C e una temperatura percepita di 8,8°C. La velocità del vento sarà di 9,4 km/h, con condizioni di brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 53%.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre si presenterà con poche nuvole e una temperatura di 9,8°C. La temperatura percepita sarà di 9,1°C. La velocità del vento sarà di 6,8 km/h proveniente da Ovest, con condizioni di brezza leggera. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità sarà al 54%.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 7%. La temperatura salirà a 9,7°C, con una temperatura percepita di 9,2°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 5,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 54%.

Durante il pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con una temperatura di 13,8°C e una temperatura percepita di 12,1°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h, mantenendo condizioni di brezza leggera. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità sarà al 33%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di 11,1°C e una temperatura percepita di 9,4°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h, con condizioni di brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 40%.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da condizioni di cielo coperto e piogge leggere, mentre Sabato e Domenica offriranno un clima più sereno e fresco, ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura potranno approfittare di queste giornate per godere di passeggiate e momenti di relax all’aria aperta.

