Previsioni Meteo Mola di Bari: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Mola di Bari indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. I venti saranno moderati, provenienti da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 38,8 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che varieranno tra i 13,7°C e i 14,9°C. La percezione del freddo sarà leggermente inferiore, con valori percepiti che si aggireranno attorno ai 13°C. I venti si manterranno freschi, con intensità che varierà da 21,4 km/h a 24,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60-64%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non subiranno significative variazioni, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a una leggera schiarita. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, con intensità che scenderà a circa 15,9 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 63% e il 68%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,6°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. I venti si faranno più deboli, con intensità che scenderà a 10,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno al 71%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mola di Bari indicano una giornata di Sabato 16 Novembre con condizioni di cielo nuvoloso e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle schiarite e una leggera flessione delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, mantenendo un clima fresco e umido. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste variabili per pianificare al meglio le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.8° perc. +12.9° Assenti 26.5 NNO max 33.3 Maestrale 63 % 1020 hPa 5 nubi sparse +13.3° perc. +12.4° Assenti 22.1 NO max 30.1 Maestrale 65 % 1020 hPa 8 nubi sparse +14° perc. +13° Assenti 22.4 NO max 27.7 Maestrale 61 % 1022 hPa 11 nubi sparse +14.8° perc. +13.8° Assenti 23.6 NNO max 26.1 Maestrale 59 % 1021 hPa 14 nubi sparse +14.9° perc. +14° Assenti 21.2 NNO max 24.5 Maestrale 61 % 1021 hPa 17 nubi sparse +13.8° perc. +13° Assenti 13.8 NNO max 20.9 Maestrale 68 % 1020 hPa 20 nubi sparse +14° perc. +13.1° Assenti 12.6 ONO max 18.9 Maestrale 66 % 1020 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +11.8° Assenti 10.9 O max 13 Ponente 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.