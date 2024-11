Previsioni Meteo Mola di Bari: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Mola di Bari indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 70% al mattino. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da sud-est, con velocità che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 68% e il 72%.

Nel corso della mattina, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo un massimo di circa 18,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà stabile, con valori che si attesteranno attorno al 39%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una direzione prevalentemente nord-nord-est. L’umidità si manterrà intorno al 56%, favorendo una sensazione di freschezza.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 42%. I venti, sempre deboli, continueranno a provenire da nord-est, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 9 km/h. L’umidità si attesterà tra il 62% e il 68%, mantenendo un clima umido.

Nella sera, le temperature continueranno a calare, arrivando a circa 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che si attesteranno intorno al 63%. I venti si faranno leggermente più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 11 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mola di Bari nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa costante. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto umida. Si consiglia di tenere in considerazione queste condizioni per eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° Assenti 1.2 SE max 2.8 Scirocco 72 % 1027 hPa 5 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 1.5 SO max 2.9 Libeccio 72 % 1027 hPa 8 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° Assenti 0.9 NO max 2.2 Maestrale 64 % 1028 hPa 11 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° Assenti 7.3 NNE max 5.5 Grecale 56 % 1027 hPa 14 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° Assenti 8.9 NNE max 6.9 Grecale 59 % 1027 hPa 17 nubi sparse +17° perc. +16.5° Assenti 6 NNE max 8.1 Grecale 67 % 1027 hPa 20 nubi sparse +16.5° perc. +16° Assenti 5.5 NNO max 6.2 Maestrale 70 % 1027 hPa 23 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 9 NO max 11.2 Maestrale 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.