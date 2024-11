Previsioni Meteo Mola di Bari: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Mola di Bari si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominante cielo coperto e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 14-15°C, con un aumento dell’umidità e venti moderati provenienti da est-nord-est.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,9°C, con cielo sereno e una leggera brezza. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% già dalle prime ore del mattino. La mattina si presenterà con cielo coperto e temperature che varieranno tra i 14°C e i 15,4°C, accompagnate da venti sostenuti che potranno raggiungere i 19,6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 62%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,6°C, mentre la probabilità di precipitazioni aumenterà, con accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere i 0,21 mm. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, mantenendo una brezza vivace.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno, mantenendo il cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C, con un’umidità che salirà fino al 76%. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,33 mm. I venti rimarranno sostenuti, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mola di Bari indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge. Si prevede un lieve miglioramento solo nei giorni successivi, quando le temperature potrebbero aumentare e le precipitazioni diminuire. È consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un ombrello, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.6° perc. +12.4° Assenti 12.3 E max 14.5 Levante 55 % 1020 hPa 5 nubi sparse +13.3° perc. +12.3° Assenti 16 ENE max 23.2 Grecale 61 % 1020 hPa 8 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 19.7 E max 22.1 Levante 65 % 1021 hPa 11 cielo coperto +15.4° perc. +14.6° Assenti 19.6 E max 19.3 Levante 62 % 1020 hPa 14 pioggia leggera +14.7° perc. +13.9° 0.14 mm 19.9 ENE max 22.3 Grecale 67 % 1020 hPa 17 pioggia leggera +14.6° perc. +14° 0.16 mm 17.1 ENE max 23.5 Grecale 70 % 1020 hPa 20 pioggia leggera +14.4° perc. +13.8° 0.26 mm 17.9 NE max 24.7 Grecale 74 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +14.3° perc. +13.7° 0.19 mm 15.3 NE max 21.5 Grecale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:33

