Previsioni Meteo Mola di Bari: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre a Mola di Bari si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 19,8°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà dal 15% al 77%, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, raggiungendo punte di 35 km/h nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, rendendo il giorno ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente di nubi sparse, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà sotto il 2%. Il vento soffierà da sud con velocità di circa 10 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 19,4°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 70%, ma non si prevedono piogge. Il vento continuerà a soffiare da sud-sud ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 22 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57%, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19,8°C intorno alle 13:00, con una leggera diminuzione prevista nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 37% e il 54%, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo i 25 km/h. Anche in questo frangente, la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 7%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 42%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, fino a 39 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Mola di Bari indicano una giornata prevalentemente serena, con temperature miti e vento moderato. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e una probabilità di pioggia sempre molto bassa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° prob. 32 % 10.3 S max 15.6 Ostro 79 % 1014 hPa 5 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° prob. 23 % 14.3 SSO max 24.3 Libeccio 77 % 1014 hPa 8 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° prob. 13 % 20.4 SSO max 31.6 Libeccio 70 % 1014 hPa 11 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° prob. 16 % 21.3 SSO max 27.2 Libeccio 57 % 1013 hPa 14 nubi sparse +19.8° perc. +19.3° prob. 7 % 15.5 S max 22.7 Ostro 54 % 1011 hPa 17 nubi sparse +17.5° perc. +17° prob. 7 % 19.4 SO max 35 Libeccio 64 % 1011 hPa 20 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° Assenti 20 SO max 37.6 Libeccio 59 % 1012 hPa 23 nubi sparse +16° perc. +15.4° Assenti 20.2 SO max 38.1 Libeccio 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:28

