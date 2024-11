Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Molfetta di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori miti durante le ore diurne. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un pomeriggio e una sera con nubi più consistenti. Le temperature percepite si manterranno intorno ai 14°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, Molfetta si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa 11,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno all’8%, e l’umidità si attesterà intorno al 77%. I venti, provenienti da Ovest, si muoveranno a una velocità di circa 10,4 km/h, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 23%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata. L’umidità scenderà, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 28%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti, provenienti da Est, si intensificheranno leggermente, ma rimarranno comunque sotto i 10 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 14°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 59%, e i venti continueranno a soffiare da Sud-Est, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Si prevede che il tempo rimanga prevalentemente asciutto, con possibilità di qualche nuvola in più nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le temperature notturne potrebbero richiedere un abbigliamento leggermente più caldo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.8° perc. +10.9° Assenti 8.4 O max 8.9 Ponente 74 % 1019 hPa 5 poche nuvole +11.6° perc. +10.7° Assenti 6.4 OSO max 6.3 Libeccio 70 % 1018 hPa 8 nubi sparse +13° perc. +11.9° Assenti 4.7 OSO max 5.1 Libeccio 60 % 1019 hPa 11 poche nuvole +14.8° perc. +13.7° Assenti 4.3 NNO max 5.3 Maestrale 51 % 1017 hPa 14 cielo sereno +14.9° perc. +13.8° Assenti 5.4 NE max 4.1 Grecale 52 % 1016 hPa 17 nubi sparse +14.2° perc. +13.2° Assenti 8.6 ESE max 9.5 Scirocco 58 % 1015 hPa 20 cielo coperto +14.1° perc. +13.1° Assenti 9 SSE max 10.4 Scirocco 59 % 1015 hPa 23 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° Assenti 8.1 SO max 9.9 Libeccio 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:31

