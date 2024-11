Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Molfetta di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina porterà un cielo sereno, con un aumento graduale della temperatura fino a raggiungere i 17,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 17,9°C. La sera si presenterà con un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si manterranno tra i 15,4°C e i 16,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 70% e l’81%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà sereno fino alle 12:00, con temperature che saliranno progressivamente, raggiungendo i 17,8°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 5-8 km/h, e l’umidità si manterrà intorno al 71%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 17,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 69%.

La sera vedrà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto intorno alle 21:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 16,8°C. La velocità del vento diminuirà, con valori che si aggireranno intorno ai 2,8 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la situazione meteorologica favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti della copertura nuvolosa, specialmente nel corso della sera.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 5.3 ONO max 4.8 Maestrale 75 % 1029 hPa 5 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 6 ONO max 5.9 Maestrale 81 % 1029 hPa 8 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° Assenti 5.6 NO max 5.8 Maestrale 79 % 1030 hPa 11 poche nuvole +17.6° perc. +17.3° Assenti 6.7 N max 6.8 Tramontana 73 % 1029 hPa 14 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° Assenti 10.2 NE max 9.8 Grecale 69 % 1028 hPa 17 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 10.6 ENE max 12.5 Grecale 71 % 1028 hPa 20 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 4.5 ESE max 5 Scirocco 73 % 1028 hPa 23 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 0.9 NNE max 2.3 Grecale 75 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:39

