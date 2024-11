Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Molfetta di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma si prevede un miglioramento nel corso della mattina, quando si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C e 12°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e una temperatura di circa 11,6°C. L’umidità sarà attorno al 43%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1031 hPa. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 13°C intorno alle 10:00. L’umidità scenderà al 39%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile. La brezza leggera, con velocità di circa 3-6 km/h, renderà l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con cielo sereno e temperature che toccheranno i 13,8°C. L’intensità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 46%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1026 hPa.

La sera si presenterà con un cielo ancora sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 48%, con una pressione atmosferica che scenderà leggermente a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, e il cielo sereno favorirà attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.4° perc. +9.8° Assenti 5.4 O max 5.1 Ponente 44 % 1031 hPa 5 cielo coperto +11° perc. +9.3° Assenti 6 O max 5.6 Ponente 43 % 1030 hPa 8 poche nuvole +11.9° perc. +10.3° Assenti 5 ONO max 4.5 Maestrale 42 % 1030 hPa 11 cielo sereno +13.4° perc. +11.8° Assenti 3.3 NNE max 2.3 Grecale 38 % 1028 hPa 14 cielo sereno +13.8° perc. +12.4° Assenti 6.8 ENE max 4.9 Grecale 42 % 1027 hPa 17 cielo sereno +13.2° perc. +11.8° Assenti 9.9 ESE max 11.1 Scirocco 49 % 1026 hPa 20 cielo sereno +12.8° perc. +11.4° Assenti 8.6 SSE max 10.2 Scirocco 46 % 1026 hPa 23 cielo sereno +12.6° perc. +10.9° Assenti 9.1 S max 11.7 Ostro 39 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:26

